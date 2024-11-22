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MOSSAD davasında tahliye kararları

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'MOSSAD'a casusluk yapmak' suçlamasıyla 20 sanığın "zincirleme şekilde siyasal veya askeri casusluk" suçundan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 2 kişinin tahliyesine karar verildi.

Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilere ait gizli bilgileri İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) ile paylaştıkları iddia edilen 20 sanığın yargılandığı dava görüldü.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi Kampüsü karşısındaki duruşma salonunda yapılan duruşmaya, 15'i tutuklu 19 sanık ile avukatları katıldı. Tutuklu 1 sanık ise İzmir'de bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

2 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını veren mahkeme, MOSSAD'a casusluk yapmak' suçlamasıyla 20 sanığın "zincirleme şekilde siyasal veya askeri casusluk" suçundan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 2 kişi için tahliye kararı verdi.

ŞUBAT'A ERTELENDİ

Diğer 14 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19-20 Şubat 2025'e erteledi.

MOSSAD davasında tahliye kararları
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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