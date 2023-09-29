Malatya'da depremlerde yıkılan bir binanın enkazında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırgan kaçtı ve polis çalışmalarını sürdürüyor.

Molozların arasında kanlı saldırı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da depremlerde yıkılan bir binan enkazında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, 14.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halep cadde üzerinde depremlerde yıkılan bir binanın enkazında oturan M.Ö.'nün yanına gelen akrabası olduğu belirtilen T.Ö. silahta M.Ö.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden şahıs yaralanırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.