Üye Girişi
Haberi Paylaş
Miting ve futbol müsabakası değerlendirme toplantısı düzenlendi

Miting ve futbol müsabakası değerlendirme toplantısı düzenlendi

3. Sayfa Haberleri

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında, Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda hafta sonu gerçekleşecek miting ve futbol müsabakası değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında, Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda hafta sonu gerçekleşecek miting ve futbol müsabakası değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği genel seçimlerinin Erzincan'da huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi için alınacak tedbirler, 06.05.2023 günü gerçekleşecek miting çerçevesinde alınacak güvenlik tedbirleri, 07.05.2023 günü gerçekleşecek futbol müsabakası tedbirleri görüşüldü.

Güvenlik Şube Müdür Vekili Musa Sancar tarafından Emniyet Müdürü Kenan Kurt, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirlerine brifing verildi. - ERZİNCAN

Erzincan Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenan Kurt Erzincan Futbol 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title