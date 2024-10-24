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Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu

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7 yaşındaki Miray Arslan'a çarparak hayatını kaybetmesine sebep olan beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya, 3. kez hakim karşısına çıktı. Sanık öğretmen, duruşmada yaşanan tartışmalarda samimiyetsiz özür dilediği yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek "Çocuklarım ve öğrencilerimin bana ihtiyacı var. Hepsi beni beklemektedir" dedi. Baba Yakup Arslan, sanığın beyanı sırasında güldüğünü iddia ederek, "Samimiyetten bahsediyor, evde çocuklarının beklediğini söylüyor, benim çocuğum nerede?" diye konuştu.

Ordu'da, 'uyum haftası' kapsamında okuluna giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a kullandığı cip ile çarparak hayatını kaybetmesine yol açan okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanık öğretmen suçlamaları kabul etmeyerek, "Çocuklarım beni bekliyor" dedi. Bu ifadeleri duyan acılı babanın sözleri ise yürekleri sızlattı.

SANIK ÖĞRETMEN 3. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya'nın yargılamasına devam edildi. İlk duruşması 24 Eylül 2024, ikinci duruşması ise 10 Ekim tarihinde görülen duruşmanın 3'üncüsünde öğretmen Banu Kaya, sanık sıfatı ile katıldığı duruşmaya, tutuklu bulunduğu Efirli E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmada, müşteki sıfatıyla anne Eda ve baba Yakup Arslan ile Miray'ın ailesi, taraf ve sanık avukatları hazır bulundu.

"İKİ EVLADIM VAR BENİ BEKLİYORLAR"

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz verilen sanık Banu Kaya, önceki beyanlarını yineleyerek, "Çok üzgünüm. İki evladım var, sınavlara hazırlanıyorlar. Çocuklarım ve öğrencilerimin bana ihtiyacı var. Hepsi beni beklemektedir. Benim idari ve resmi hiçbir trafik cezam yoktur" dedi.

ACILI BABA: BENİM ÇOCUĞUM NEREDE?

Anne Eda Arslan ise önceki beyanlarına ekleyecekleri bir şeyin olmadığını dile getirdi. Baba Yakup Arslan, sanığın beyanı sırasında güldüğünü iddia ederek, "Samimiyetten bahsediyor. Benim çocuğum nerede? Evde çocuklarının beklediğini söylüyor. Sonuçta ben babayım. Çocuğum nerede?" diye konuştu.

MİRAY'I HAYATTAN KOPARAN ÖĞRETMENİN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Bunun üzerine yeniden söz verilen sanık Banu Kaya, "Takdir mahkemenindir, samimiyetsiz özür dilediğim yönündeki suçlamaları kabul etmiyorum. Öğrencilerimle diyaloglarım bilinir. Olay nedeniyle çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

UYUM HAFTASINDA, MİRAY'I HAYATTAN KOPARMIŞTI

Olayın geçmişi Altınordu ilçesi Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7), okul bahçesindeki demir kapının önünde, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cipi ile çocuğu fark edemeyerek çarpmış, cipin altına kalarak ağır yaralanan Miray Arslan, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Sanık ilk duruşmasında aracındaki sensörlerin hiçbir şekilde çalışmadığını iddia etmiş, ikinci duruşmada savcılık tarafından sunulan mütalaasında ise asli kusurlu olarak bulunmuştu.

Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - 3.Sayfa

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Yorumlar (6)

ahmet ulker:

"evde çocuklarım bekliyor" ifadesi, evlat acısı yaşayan birinin karşısında belki de en son söylenecek sözdür.

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G Ergün:

Allah kimsenin başına vermesin kimse bile isteye bi cocugu ezmez taksirle olmuş Allah her iki tarafında yardımcısı olsun cok zor bi durum

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Köfteci Jardel:

Kadının rahatlığına bakar mısınız? El kadar çocuğu ezip öldürmüş ihmali yüzünden. Daha hâlâ kendi menfaatini düşüyor.

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Süleyman Telli:

Allah rahmet eylesin inşallah öğretmen bu şekilde olsun istemezdi ama oldu işte onun yerinde olmak istemezdim her iki tarafa da Allah yardım etsin

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izzet Ulas:

Şımarıkça ve düşünmeden aptalca hareket etmenin sonucu bir çocuğun ölümüne sebep olan ögretmenin dısarida nefes almasına tahammül edemiyorum. Allah masum çocuğun ana ve babasına sanır versin. Katilleri asla afetmemek lazım. Umarım para ile ailesini ikna etmez.

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