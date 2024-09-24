Ordu'da Öğretmenin Aracıyla Çarptığı Öğrenci Hayatını Kaybetti

Ordu'da, 'uyum haftası' kapsamında okuluna giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a, kullandığı cip ile çarparak hayatını kaybetmesine yol açan okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni, hakim karşısına çıktı.

Altın Ordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya'nın yargılamasına, Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Öğretmen Banu Kaya, sanık sıfatı ile katıldığı duruşmaya, tutuklu bulunduğu Efirli E Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS' ile bağlanırken, müşteki sıfatıyla anne Eda ve baba Yakup Arslan ile Miray'ın ailesi, taraf avukatları ve sanık avukatı hazır bulundu.

"Aracın sensörleri hiçbir şekilde uyarı vermedi"

Öğretmen Banu Kaya duruşmada verdiği ifadesinde, aynı okulda 13 yıldır öğretmen olarak görev yaptığını söyledi. Olay günü kendi aracı ile okula gittiğini, okulun raylı demir kapısının açık olduğunu söyleyen Kaya, "Okulun girişinde farklı bir araç park halinde idi. Kapıdan içeriye girdiğimde aracın sensörleri hiçbir şekilde uyarı vermedi. Bu esnada camlar kapalıydı, klima açık radyo ise kapalıydı. Sürgülü kapının alt raylarından geçiş yaptığım sırada araç tümsekten geçiş yaptığımı belli edecek kadar sarsıldı. Aracımı park ettim, kapıyı açtığımda yerde Miray'ı gördüm. o esnada bağrışma sesleri duydum. O esnada fenalaştım, bayıldım beni çay ocağına götürmüşler, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

Beraat talep eden öğretmen Banu Kaya, okuldaki öğretmenlerin, idarecilerin ve personellerin de okul bahçesine araç park ettiğini, başka park alanı olmadığını ileri sürerek, aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirtti.

"Sandığın kullandığı araç hızlıydı"

Duruşmada müşteki sıfatıyla ifadesi alınan anne Eda Arslan, öğretmen Banu Kaya'nın hızlı araç kullandığını iddia ederek, "Olay günü uyum haftası kapsamında okulun ilk günü idi. Saat 08.30 sıralarında kızım Miray ile okulun bahçesinde idik. Kızımın sınıf öğretmeni henüz gelmemişti. Kızımın dersi saat 08.40 da başlayacaktı. Miray o sırada hem ablası hem arkadaşları ile bahçede oyun oynuyordu. Bende o sırada bahçede idim. Sanığın kullandığı araç hızlı idi. Okulun giriş kapısına geldiği sırada sağa doğru manevra yaptı. Kızım o sırada sırtı kapıya dönük vaziyette çömelmiş miydi tam olarak netleştiremiyorum. Sanık hızlı bir şekilde bahçe içerisine giriş yaptığı aracı ile kızımın üzerinden geçti. Aracın ön tekerliğinin kızımın üzerinden geçtiğini net olarak görmedim. Ancak araç kızıma çarptığı için araca doğru yöneldiğim sırada aracın arka tekerlerinin kızımın üzerinden geçtiğini gördüm" dedi.

"Kızıma çarptığını dahi fark etmedi"

Anne Eda Arslan, şunları söyledi:

"Yanına gittiğimde çok yaklaşamadım. Kızım kanlar içinde yerde idi. Toparlanıp 112'yi aradım. Telefonla konuşamadım. Okulun karşısındaki dükkan sahibine telefonu verdim. Sanık kızıma çarptığını dahi fark edemeyerek yoluna devam ederek aracını servis araçlarına ayrılan yere park etti, sanıktan şikayetçiyim."

Baba Yakup Arslan ise mahkemede verdiği ifadesinde olay günü Giresun ilinde köyde olduğunu, eşinin telefonundan gelen çağrı üzerine olayı öğrendiğini, hastaneye gittiğinde ise bir süre sonra kızının hayatını kaybetti bilgisini aldıklarını belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi.

Duruşmaya tanık olarak katılan Dilek A., olay günü kendi kızını da okula getirdiğini, kendi kızının da Miray ile aynı sınıfta olacağını söyledi. Olaydan hemen önce yüksek bir araç motor sesi duyduğunu, arkasını döndüğünde öğretmen Banu Kaya'nın hızlı bir şekilde okul bahçesine giriş yaptığını, aracın çocuğa çarparak, sonrasında ise arka lastiğinin çocuğun üzerinden geçtiğini söyledi. Tanık Dilek A., "Sonrasında öğretmen olay yerine geldi, sonrasında ortalık kalabalıklaştı" diye konuştu.

Duruşmada savcılık mütalaasında, sanığın asli kusurlu olduğu, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği sunularak bahse konu yerde küçük yaşta çocukların bulunabileceğini öngörecek durumda olması, bahçe girişi ile kazanın gerçekleştiği alanda kot fark 'bilinçli taksirler ölüme neden olma' suçunu işlediği ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sunuldu.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi

Altınordu ilçesi Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 2 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7), okul bahçesindeki demir kapının önünde okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cipi ile çocuğu fark edemeyerek çarpmış, cipin altına kalan ve ağır yaralanan Miray Arslan, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan öğretmen Banu Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. - ORDU