Milas'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosikletin henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA