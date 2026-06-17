Milas'ta ruhsatsız tabanca, tüfek operasyonu
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 500 fişek ve 16 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Ateşli silahlar kanununa muhalefet suçunun tespitine yönelik Milas ilçesinde opera yon gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar neticesinde; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 500 adet fişek ve
16 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan K.M. M.B.M ve B.D. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı