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Milas'ta ruhsatsız tabanca, tüfek operasyonu

Milas'ta ruhsatsız tabanca, tüfek operasyonu
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Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 500 fişek ve 16 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Ateşli silahlar kanununa muhalefet suçunun tespitine yönelik Milas ilçesinde opera yon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 500 adet fişek ve

16 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan K.M. M.B.M ve B.D. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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