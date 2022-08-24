Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı : 270 işçi ve 30 çocuk tahliye edildi

3. Sayfa Haberleri

Mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı : 270 işçi ve 30 çocuk tahliye edildi

Mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı : 270 işçi ve 30 çocuk tahliye edildi 300 mevsimlik işçi ve çocukları güvenlik bir noktaya sevk edildiler Bursa'da sağanak yağış sonrası mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı.

Mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı : 270 işçi ve 30 çocuk tahliye edildi

300 mevsimlik işçi ve çocukları güvenlik bir noktaya sevk edildiler

BURSA - Bursa'da sağanak yağış sonrası mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı. Olay sonrası harekete geçen yetkililer 270 mevsimlik işçi ve 30 çocuğu güvenli bir depoya götürdü.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Menteşe köyünde meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bursa'da sağanak yağış merkez ve ilçelerinde etkisini gösterdi. Yağış sonrası 270 tane mevsimlik işçinin ve 30 çocuğun kaldığı 80 çadırı su bastı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalanları kurtarırken bölgeye gelen Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, mahsur kalan tüm işçi ve çocukları kooperatife ait bir depoya götürülmesiyle ilgili talimat verdi. 270 tane mevsimlik işçi ve 30 çocuk kooperatife ait güvenli bir depoya götürüldü.

Bölgeye AKUT yatak gönderirken Kızılay'da mevsimlik işçilere ve çocuklara yemek gönderdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title