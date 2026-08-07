Genç Fındık İşçisi Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesine mevsimlik fındık hasadında çalışmak üzere Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen 18 yaşındaki genç, denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, mevsimlik fındık işçisi olarak Espiye'ye gelen Adem Mengi (18), sabah saat 06.00 sıralarında Espiye Merkez Mahallesi sahilinde denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Mengi, çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Adem Mengi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı