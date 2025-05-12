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Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Ebru Heper Son Yolculuğuna Uğurlandı

Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Ebru Heper Son Yolculuğuna Uğurlandı
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İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper, memleketi Sivas'ta düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı.

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS - İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ebru Heper'in cenazesi, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece yönünde seyreden metrobüs, aynı yöndeki başka bir metrobüse arkadan çarpmış, kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heperyaşamını yitirmişti. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Ebru Heper'in cenazesi memleketi Sivas'a gönderildi. Heper için Sivas'ta cenaze namazı kılındı. Öğle namazı sonrası Ayyıldız Camii'nde kılınan cenaze namazına Ebru Heper'in akrabaları, protokol üyeleri ve arkadaşları katılırken eşi Sabri Heper ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ebru Heper'in naaşı, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa
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