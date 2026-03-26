Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen yaya önceliği denetiminde 17 sürücüye 86 bin 37 TL'lik cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, İsmetpaşa Bulvarı'nda kavşakta denetim yaptı. Yayaların güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik yapılan denetimde 17 sürücüye 86 bin 37 TL idari para cezası kesildi. Uygulamalarda 4 sürücüye ceza puanı işlemi uygulandı. Ekiplerin tespit ettiği ihlallerden 13'nün yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermemek olduğu belirtildi. 4 sürücüye ise başka ihlallerden işlem yapıldığı ifade edildi.

Yetkililer, özellikle yaya geçitlerinde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı