Mersin'de otomobil otobüs durağına çarptı: 2 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil otobüs durağına çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mut- Mersin kara yolu Karadiken Mahallesi'nde meydana geldi. B.B. (27) idaresindeki 42 AHJ 664 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarparak durabildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.B. (61) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşırken, yaralılar ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - MERSİN