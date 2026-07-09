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Mersin'deki izinsiz gösteriye 2 tutuklama

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Mersin'de NATO Zirvesi'ni protesto etmek isteyen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında Halkevleri yapılanmasına mensup oldukları değerlendirilen 4 şüpheli, Ankara'da düzenlenen NATO Güvenlik Zirvesini protesto etmek amacıyla AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı önüne geldi. Şüpheliler, slogan atarak yanlarında getirdikleri kırmızı renkli boyayı ilçe binasında görevli polis memuruna ve bina önündeki bahçelik alana döktü. Pankart açmak isteyen şüpheliler, kolluk kuvvetlerince yapılan uyarılara rağmen eylemlerini sürdürerek görevli polis memurlarına mukavemet gösterdi. 4 şüpheli, 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve '2911 Sayılı Kanuna muhalefet' suçlarından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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