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Mersin'de narkotik operasyonunda 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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Mersin'de narkotik operasyonunda 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik narkotik operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda kokain, bonzai, 2 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden A.G.'nin adresinden bir miktar kokain, 2 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek bulundu. Diğer şüpheli B.E.E.'den ise bonzai ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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