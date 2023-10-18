Mersin'de Komşusunu Av Tüfeğiyle Vuran Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Mut ilçesinde, komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre olay, Mut ilçesine bağlı Kozlar yaylasında meydana geldi. Astsubay emeklisi Ahmet Çelik'in tüfekle vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı H.G., ifadesinde komşusunu yaban domuzu zannettiği için ateş ettiğini söyledi. Alınan ifadesinden sonra zanlıya olay yerinde tatbikat yaptırıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN