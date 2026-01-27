Haberler

Mersin'de ev yangını: Bir ev kullanılamaz hale geldi

Mersin'de ev yangını: Bir ev kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'nde Abdullah C.'nin ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay sırasında evde bulunmayan Abdullah C., yangın haberini almasının ardından hemen evine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Cezaevi günlerini anlattı: Avokado istedim o da geldi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Rafa'nın ardından Fener'in yıldızının da kafasını karıştırdı
FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek