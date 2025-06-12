Mersin'de Cami Hırsızlığı: Elektrik Kablosu ve Ses Sistemi Çalındı

Mersin'de Cami Hırsızlığı: Elektrik Kablosu ve Ses Sistemi Çalındı
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Camisi'nden elektrik kabloları ve ses sistemi çalındı. Hırsızlık olayı, caminin ibadete kapalı olduğu dönemde gerçekleşti. Görevli durumu fark ederek polise bildirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir camiden elektrik kablosu ve ses sistemi hırsızlığı yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ibadete kapatılan Anıt Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camisinin ses sistemi ve bazı elektrik kabloları kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Merkezi ezan sesi gelmeyince şüphelenen ve camiye giden görevlisi yaptığı incelemede bazı elektrik kabloları ile ses sisteminde kullanılan amfinin yerinde olmadığını fark etti. Görevlinin durumu polise bildirmesi üzerine hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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