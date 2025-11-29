Haberler

Mersin'de Abartı Egzoz Kullanan 50 Sürücüye 463 Bin TL Ceza

Mersin'de yapılan denetimlerde abartı egzoz kullanan 50 araca toplam 463 bin 350 TL ceza kesildi. Trafik güvenliğini artırmak ve gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla denetimlerin süreceği belirtildi.

Mersin'de abartı egzoz kullanan 50 sürücüye toplam 463 bin 350 TL ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, il genelinde abartı egzoz kullanan araçlara yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 24'ü motosiklet olmak üzere toplam 50 araca, Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesi (Abartı Egzoz) kapsamında işlem yapılarak trafikten de men edildi. Kurallara uymayan sürücülere ise toplam 463 bin 350 TL idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada trafik kazalarının önüne geçmek, gürültü kirliliğini azaltmak ve vatandaşların can-mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

şehirde abartılı motor sesini de bı kesin nolur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
