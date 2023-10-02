Mersin'de 4 Yıl Önce Kaybolan Şahsın Aile İçi Cinayete Kurban Gittiği Ortaya Çıktı

Mersin'de 4 yıl önce ortadan kaybolan ve hiçbir haber alınamayan 39 yaşındaki şahsın aile içi cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan maktulün kuzeni ile kız kardeşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de 4 yıl önce ortadan kaybolan ve hiçbir haber alınamayan 39 yaşındaki şahsın aile içi cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan maktulün kuzeni ile kız kardeşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından geçmişe yönelik faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Ekibin yaptığı ilk çalışmada 4 yıldır ortadan kaybolan ve hiçbir haber alınamayan Orhan Osman Genc'in aile içi cinayete kurban gittiğini tespit edildi. Bunun üzerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda öldürülen şahsın kız kardeşi L.G. ile A.G., S.D., H.D. ve M.A. gözaltına alındı. Kayıp şahsın kuzeni S.D. ifadesinde suçu itiraf ederek, Orhan Osman Genç'i Akdeniz ilçesine bağlı Puğkaracadağ köyündeki ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürdüğünü, sonra aynı yere gömdüğünü söyledi. İfadesinde cinayetten önce Osman Genç'in kız kardeşi L.G.'nin kendisini telefonla arayarak, ağabeyinin kendisini ve annesini darp edip fuhuşa zorladığını, bu yüzden de öldürülmesi gerektiğini söylediğini belirten S.D., bir gün sonra da cinayeti işlediğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan maktulün kız kardeşi Lale Genç ile kuzeni Süleyman Demir tutuklanırken, diğer 3 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - MERSİN