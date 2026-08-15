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Subaşı'nda Gece Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Subaşı'nda Gece Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde gece saat 03.00 sıralarında bir evde yangın çıktı. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. gece saatlerinde evden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında evin büyük bölümü zarar görürken, yapı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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