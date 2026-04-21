Haberler

Artvin'de merdivenden düşen şahıs hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesinde merdivenlerden düşen Naci Coşkun, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde merdivenlerden düşen bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde ikamet eden Naci Coşkun (65), elinde poşetlerle evinin ikinci katına çıktığı sırada dengesini kaybederek merdivenlerden geriye doğru düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Coşkun, ambulansla Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Coşkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran ile ateşkesi süresiz uzatıyorum

Ateşkesin bitmesine kısa süre kala Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi

3 ülke hava sahasını kapattı, devlet başkanının ziyareti iptal oldu
Tarihi yapıda tepki çeken halay

2 bin yıllık yapıda skandal görüntüler
Bomba iddia: Cezaevindeki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirledi

Cezaevinden adayını belirledi: Ben olamıyorsam o olsun

Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü

Asya ülkesini sarsan olay! Tatbikatta çok sayıda asker öldü
Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi

3 ülke hava sahasını kapattı, devlet başkanının ziyareti iptal oldu
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı

17 yaşındaki Fatma'nın ölümünün ardından en yakınları çıktı
Galatasaray'a 700 milyon dolarlık devasa gelir

Süper Lig devine 700 milyon dolarlık devasa gelir