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Meksika'da kartellere haraç ödemeyi reddeden kadın kurşun yağmuruna tutuldu

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Meksika'da uyuşturucu kartellerine haraç ödemeyi reddeden bir otel işletmecisi kadın, karteller tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Meksika'da uyuşturucu kartellerine karşı ölümcül bir savaş yürütülse de elde edilen başarı oldukça sınırlı. Kuzey Amerika ülkesinde, 2006 yılından bu yana kartellerin güvenlik güçlerine ve birbirlerine karşı giriştikleri savaşın yanı sıra sivil halka da saldırıları sonucu 300 binden fazla insanın ölümüne şahit olundu.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Son olarak, ülkenin en turistik bölgelerinden birinde otel işleten bir kadın kartellerin hedefi oldu. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere göre, haraç ödemeyi reddeden kadın karteller tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

KAMERAYA YANSIDI

Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet kaskı ve yeleği bulunan bir kartel üyesinin kapıdan içeri girdiği ve bir süre sonra belinden çıkardığı tabanca ile talihsiz kadına 4 el ateş ettiği görüldü. Neye uğradığını şaşıran otel işletmecisi kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Meksika'da kartellere haraç ödemeyi reddeden kadın kurşun yağmuruna tutuldu
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa

3-sayfa Dünya Suç

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Yorumlar (2)

alp yanki:

Meksika kartellerin en rahat yaşacağı ülke araştırmasında Türkiye çıkar mı acaba ?

5
1
yanıtYanıtla
İlhan Fırat:

Türkiye olmasın iyi araştırdınız mı

4
1
yanıtYanıtla
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