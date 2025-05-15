Meksika'da Beton Mikseri Faciası: 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'da Beton Mikseri Faciası: 21 Kişi Hayatını Kaybetti
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Meksika'nın Puebla eyaletindeki otoyolda meydana gelen korkunç kazada, bir beton mikserinin otobüs ve minibüse çarpması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti. Olayda birçok yaralı da hastanelere kaldırıldı.

Meksika'nın Oaxaca ve Puebla eyaletlerini birbirine bağlayan otoyolda beton mikseri, otobüs ve minibüsün karıştığı kazada 21 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Puebla eyaletindeki Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunda beton mikseri dehşet saçtı. Yerel medya, beton mikserinin başka bir aracı sollamaya çalıştığı sırada karşı şeride geçip önce otobüse, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanarak alev aldığını aktardı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Samuel Aguilar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastanelere kaldırıldığını açıkladı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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