Marmaris'teki silahlı kavganın şüphelisi Aydın'da aranıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi silahla vurarak yaralayan şüpheliyi yakalamak için Aydın'da drone destekli arama çalışması başlatıldı.

Marmaris Çıldır Mahallesi İsmet Kamil Caddesi'nde giriş merkezinde silahlı çatışma meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten çıkan tartışmanın ardından, silahlı kavga yaşandı. Yaşanan kavgada M.Ö. yanındaki silahla Y.T. ve M.G.'yi silahla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar ilk olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Çine'ye yönünden girişi tespit edilince ekipler harekete geçti

Marmaris'te iki kişiyi silaha yaralayan şüpheli M.Ö.'nün kullandığı aracın Çine tarafından giriş yaptığını tespit eden ekipler harekete geçti. Aydın'da dur ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan aracı takip eden Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı İncirliova Dereağzı Mahallesi mevkiinde terk edilmiş olarak buldu. Şüphelinin yaya olarak kaçma ihtimali üzerine bölgede drone destekli genişçaplı arama başlatıldı. Jandarma unsurlarının da katıldığı aramalar Dereağzı mevkiinde yoğunlaştırıldı. Yapılan aramalarda otoban kenarında kan izlerine rastlanırken, şüpheliyi bulmak için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN