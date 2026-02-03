Haberler

Marmaris'teki silahlı kavganın şüphelisi Aydın'da aranıyor

Marmaris'teki silahlı kavganın şüphelisi Aydın'da aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Şüpheli M.Ö. olay yerinden kaçarken, Aydın'da drone destekli arama çalışmaları başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi silahla vurarak yaralayan şüpheliyi yakalamak için Aydın'da drone destekli arama çalışması başlatıldı.

Marmaris Çıldır Mahallesi İsmet Kamil Caddesi'nde giriş merkezinde silahlı çatışma meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten çıkan tartışmanın ardından, silahlı kavga yaşandı. Yaşanan kavgada M.Ö. yanındaki silahla Y.T. ve M.G.'yi silahla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar ilk olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Çine'ye yönünden girişi tespit edilince ekipler harekete geçti

Marmaris'te iki kişiyi silaha yaralayan şüpheli M.Ö.'nün kullandığı aracın Çine tarafından giriş yaptığını tespit eden ekipler harekete geçti. Aydın'da dur ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan aracı takip eden Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı İncirliova Dereağzı Mahallesi mevkiinde terk edilmiş olarak buldu. Şüphelinin yaya olarak kaçma ihtimali üzerine bölgede drone destekli genişçaplı arama başlatıldı. Jandarma unsurlarının da katıldığı aramalar Dereağzı mevkiinde yoğunlaştırıldı. Yapılan aramalarda otoban kenarında kan izlerine rastlanırken, şüpheliyi bulmak için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik

İran'a şaka yapmadığını gösteren ABD'den ilk açıklama
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

Başsız ceset vahşetini, tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar

Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
'Eşimin geliri yok, işsiz' diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı

Özel'e dert yakınan kadından açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar

Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı
112 yıllık Altay'da kötü günler bitmiyor! 18 puan silme ve küme düşme ile karşı karşıyalar

18 puan silme ve küme düşme ile karşı karşıyalar