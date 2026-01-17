Haberler

Kayıp ilanı verildi, evinde cansız bedeni bulundu

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 68 yaşındaki Hüseyin Erdem Yükselsoy'un, evinde hareketsiz halde bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarı verilen Hüseyin Erdem Yükselsoy'un (68), evinde cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Erdem Yükselsoy'dan yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan yakınları, Yükselsoy hakkında kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine kayıp şahsın adresine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, eve girdiklerinde Yükselsoy'un hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 68 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerince çalışma gerçekleştirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

