Market sahibini rehin alan firari hükümlü etkisiz hale getirildi

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde firari hükümlü bir kişi, market sahibini rehin aldı. Kişi, polis özel harekat polisleri destekli operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

Olay, Keçiören'de Osmangazi Mahallesi Havran Sokakta meydana geldi. İddiaya göre firari hükümlü bir kişi, sokakta bulunan marketin sahibini rehin aldı. Ardından görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müzakereci polislerin uzun uğraşlarına rağmen, firari hükümlü elindeki silahı bırakmadı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, firari hükümlü etkisiz hale getirildi. Market sahibi ise yara almadan kurtuldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.