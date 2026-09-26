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Mardin Nusaybin'de iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

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Mardin Nusaybin'de iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı
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Mardin Nusaybin'de dün akşam saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Nusaybin Otogar Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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