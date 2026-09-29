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Mardin Nusaybin'de binada çıkan yangın söndürüldü, mahsur kalan 2 kişi tahliye edildi

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Mardin Nusaybin'de binada çıkan yangın söndürüldü, mahsur kalan 2 kişi tahliye edildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşilkent Mahallesi'nde Yıldırım İlkokulu yakınlarındaki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında mahsur kalan 2 kişi balkondan tahliye edildi, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yeşilkent Mahallesi'nde Yıldırım İlkokulu yakınlarındaki bir binada çıktı. İhbarla adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binada mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce balkondan tahliye edildi.

Yangın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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