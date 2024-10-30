Mardin'in Yeşilli İlçesinde Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Yeşilli ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.
Mardin'in Yeşilli ilçesinde çıkan ot yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilli ilçesi Karşıyaka Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN