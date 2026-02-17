Haberler

Mardin'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Artuklu ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
