Mardin'de sağanak hayatı felç etti: Dereler taştı, ahır çöktü

Mardin'de sağanak hayatı felç etti: Dereler taştı, ahır çöktü
Mardin'de meydana gelen sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede dereler taştı, bazı yerleşim yerleri su altında kaldı. Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde taşkın ve sel olayları yaşandı.

Mardin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede dereler taştı, bazı yerleşim yerleri su altında kaldı.

Mardin'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kızıltepe, Derik, Mazıdağı ilçelerinde birçok dere taşarken, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kızıltepe ilçesinde bir araç suya kapılırken, taşkın sırasında sulama borularının da suya kapıldığı görüldü. Derik ilçesinde ise şiddetli yağış nedeniyle bir köy su altında kaldı. Mazıdağı ilçesinde bazı yollar göle dönerken, bazı kırsal mahalle yolları da ulaşıma kapandı.

Öte yandan Nusaybin ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi'nde Abdurrahman Kutlu'ya ait ahır yoğun yağışın ardından çöktü. Çökme sonucu ahırda bulunan 30 büyükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Bölgede ekiplerin hasar tespit ve su tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
