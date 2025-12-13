Mardin'de otomobilin çarptığı at telef oldu
Mardin'in Dargeçit - Midyat yolu üzerinde gerçekleşen kazada, bir otomobil yoldaki ata çarparak telef olmasına neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Dargeçit - Midyat yolu Sümer Mahallesi mevkisinde 34 RZ 8035 plakalı otomobil, seyir halindeyken yoldaki ata çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazanın etkisiyle at telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa