Mardin'de motosiklet hırsızlığı kamerada

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir vatandaşın evinin önüne park ettiği motosiklet, sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ersoylu Mahallesi 108. Sokak'ta iki şahıs, sokağa gelerek park halindeki motosikleti kısa sürede alıp olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kısa sürede motosikleti alıp bölgeden ayrıldığı ve rahat tavırlarla motosikleti götürdüğü görülüyor.

Polis şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - MARDİN