Mardin'de mısır kurutma silosu çöktü: 1 ölü

Mardin'in Derik ilçesinde mısır kurutma silosunun çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede özel bir firmaya ait mısır kurutma silosu, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında Gökhan Savucu (27), demir yığınlarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada enkazın altından çıkarılan Savucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savucu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Gökhan Savucu'nun 3 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN