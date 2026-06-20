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Mardin'de yangın faciası: 1 çocuk hayatını kaybetti

Mardin'de yangın faciası: 1 çocuk hayatını kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında 7 yaşındaki Melike Demirkaya hayatını kaybetti, aynı aileden 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, aynı aileden 5 kişi de dumandan etkilenmeleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki bir evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Melike Demirkaya'nın (7) hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenerek yaralanan anne, baba ve 3 çocuk ise sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Küçük kızın cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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