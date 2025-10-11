Mardin'de Bir Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yenikent Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Şans eseri can kaybı ve yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN