Mardin'de Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Mardin'de Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
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Artuklu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Nur Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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