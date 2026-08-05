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Manyas'ta orman yangını kontrol altında

Manyas'ta orman yangını kontrol altında
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Balıkesir’in Manyas ilçesinde ormanlık alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ormanlık alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Manyas ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde orman dışı alandan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yürüttüğü yoğun ve etkin çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü tespit edildi. Alevlerin tamamen kontrol altına alınmasının ardından, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarına kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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