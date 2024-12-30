Manyas'ta Çamaşır Makinesi Yangını Kontrol Altına Alındı

Manyas ilçesine bağlı Eskiçatal Mahallesi'nde bir evde çıkan çamaşır makinesi yangını, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Yangının elektrik prizinden çıktığı tahmin edilirken, olay yerinde büyük bir tehlikenin önüne geçildi. Yangın ihbarı üzerine hızla harekete geçen Manyas İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Tedbir amaçlı olarak müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. - BALIKESİR