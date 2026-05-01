Mantar toplarken kaybolan yaşlı adamı jandarma buldu

Antalya'nın Akseki ilçesinde mantar toplamak için evden ayrılan ve kaybolan 75 yaşındaki vatandaş, jandarma ekiplerince sağ olarak bulundu. Yaşlı adam ailesi ile buluştuğunda duygusal anlar yaşandı.

Akseki ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesi Kuzuoluk mevkisinde yaşayan Dündar Yaman (75), dün saat 06.00 sıralarında mantar toplamak için evden ayrıldı. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığınca bölgede arama çalışması başlatıldı. Asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinden oluşan ekipler, kayıp vatandaşı bulmak için bölgede kapsamlı tarama gerçekleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Yaman, bugün saat 14.45 sıralarında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yaman ailesine kavuştuğu sırada duygusal anlar yaşandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı