Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen M.A.E. (19) isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin Yeni Mahalle'de bulunan ikameti ile aracında yapılan aramalarda, piyasada "A4" olarak tabir edilen uyuşturucu emdirilmiş çok sayıda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA