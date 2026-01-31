Haberler

Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde, U dönüşü yapmak isteyen bir otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu her iki sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Manisa'nın Kula ilçesinde U dönüşü yapmak isteyen otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeki bir başka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobilin sürücüsü de yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat, 15.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adil E. idaresindeki 45 RY 288 plakalı otomobil U dönüşü yaptığı esnada, cadde üzerinde seyir halinde olan Yiğit G. idaresindeki 45 ACG 202 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından 45 ACG 202 plakalı otomobil yol kenarında park halinde duran otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilin sürücüsü yaralanırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, bölgede bulunan bir işletme ve siteye ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran "Hazırlıklar tamam" diyor! ABD'ye bundan iyi mesaj verilemezdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor'dan Alanya'da kritik geri dönüş

Küme düşme hattı alev alev! Süper Lig'de ortalığı karıştıran sonuç