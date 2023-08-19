Manisa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, diğer aile bireyleri ise yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.