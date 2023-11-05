Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma tarafından yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Manisa'nın Salihli ilçesindeki birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi, yakalandı.
Alınan bilgiye göre Mersindere Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.
Ekipler A.S. (57), U.O. (49), R.E. (44), H.Ç. (42), V.A. (49) ve Ö.F.Y'yi (25) kaçak kazı yaparken yakaladı.
Kaçak kazıda kullanılan jeneratör, hilti, halat, uzatma kablosu ve diğer malzemelere el konuldu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa