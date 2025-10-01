Haberler

Manisa'da Gençlere Yönelik Siber Güvenlik Farkındalık Etkinliği

Manisa'da Gençlere Yönelik Siber Güvenlik Farkındalık Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen SİBERAY Projesi çerçevesinde, gençlere siber güvenlik önlemleri ve bilinçli internet kullanımı konusunda eğitim verildi. Etkinlikte 230 öğrenci ve öğretmen yer aldı, 250 el broşürü dağıtıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen SİBERAY Projesi kapsamında gençlere yönelik farkındalık çalışması yapıldı.

Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte; siber güvenlik önlemleri, siber risk ve tehditler, bilinçli teknoloji kullanımı, siber zorbalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı ile şifre güvenliği konularında öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme yapıldı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen çalışmalara toplam 230 öğrenci ve öğretmen katılırken, etkinlik kapsamında 250 el broşürü ve 5 afiş dağıtıldı.

Emniyet yetkilileri, "SİBERAY Projesi kapsamında proaktif polislik anlayışıyla bilgilendirme faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek" mesajını verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'ye yaklaşan Sumud Filosu'nda saldırı alarmı! 20 İsrail gemisi 10 mil uzaklıkta

Dünyanın gözünü diktiği filoda saldırı alarmı: 10 dakika uzağımızdalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti

Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.