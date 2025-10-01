Manisa'da Gençlere Yönelik Siber Güvenlik Farkındalık Etkinliği

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen SİBERAY Projesi kapsamında gençlere yönelik farkındalık çalışması yapıldı.

Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte; siber güvenlik önlemleri, siber risk ve tehditler, bilinçli teknoloji kullanımı, siber zorbalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı ile şifre güvenliği konularında öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme yapıldı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen çalışmalara toplam 230 öğrenci ve öğretmen katılırken, etkinlik kapsamında 250 el broşürü ve 5 afiş dağıtıldı.

Emniyet yetkilileri, "SİBERAY Projesi kapsamında proaktif polislik anlayışıyla bilgilendirme faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek" mesajını verdi. - MANİSA