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Manisa'da Fuhuş Operasyonu: 6 Kadın Kurtarıldı, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'da Fuhuş Operasyonu: 6 Kadın Kurtarıldı, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonda, fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı, 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli materyaller ele geçirildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince Manisa ve Afyon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 mağdur kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçunun önlenmesi ve fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla, 11 Kasım tarihinde Manisa ve Afyon'da 3 ikamet, 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhuş yaptığı değerlendirilen 6 mağdur kadın kurtarılırken, 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yine operasyonda 1 adet cinsel içerikli ürün, 1 adet havalı tabanca, 2 adet pos cihazı, 2 adet kamera kayıt cihazı, 13 adet hesap ve randevu defteri, 47 bin 540 TL ve 100 Euro para, 9 adet tam, 3 adet yarım ve 10 adet çeyrek altın, dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli şahıs da tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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