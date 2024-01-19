Manisa'da eski sevgili cinayeti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde eski sevgilisini silahla öldüren şahıs ardından kendini vurarak hayatına son verdi. Cinayete kurban giden kadının, babasının daha önce ikisi resmi nikahlı 3 eşini öldürdüğü ve cezaevinde olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel Mahallesi'nde Melike Akpınar (24) adlı kadın, ilçe adliyesinde görevli olan eski erkek arkadaşı Zübeyir Yıldız (28) ile konuşmak için buluştu. Genç kadın, Zübeyir Yıldız tarafından tabancayla başından vuruldu. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Melike Akpınar, kaldırıldığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aracında kendini vurdu

Emniyet güçleri olaydan yarım saat sonra Zübeyir Yıldız'ın aracını Saruhanlı Yılmaz Mahallesi çöplük mevkiinde boş bir arazide park halinde buldu. Aracı kontrol eden ekipler Zübeyir Yıldız'ın aynı silahla kalbinden kendini vurarak hayatına son verdiğini tespit etti. Melike Akpınar'ın Saruhanlı Devlet Hastanesinde Sağlık Memuru olarak çalıştığı ve annesinin de babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Babası 3 eşini de öldürmüş

Öte yandan Melike Akpınar'ın babasının, ikisi resmi nikahlı olmak üzere 3 eşini de öldürdüğü ve cezaevinde olduğu öğrenildi. - MANİSA