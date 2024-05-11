Manisa'da Eğlence Mekanlarına Denetim: Kurallara Uymayanlara Cezalar Kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il geleninde eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde bin 569 şahıs, 116 araç denetlenirken, 43 araç sürücüsüne 217 bin 305 TL para cezası uygulandı. 76 umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edilen denetimlerde 4 iş yerine TAPDK belgesini usulüne uygun bulundurmamak, kapalı alanda tütün ürünleri kullandırmak ve fatura kesmediği tespit edilerek 45 bin 600 TL para cezası uygulandı. Öte yandan, 16 şahsın kapalı alanda tütün mamulleri tükettiği tespit edilerek 15 bin 632 TL idari para cezası uygulandı. 1 iş yerinde 2 şahsın kimlik bildirimi yapılmadığı tespit edilerek 1774 sayılı kanunun 15. maddesine göre 7 bin 830 TL para cezası uygulandı. 2 iş yerinde ise ruhsata aykırı olarak faaliyeti olduğu tespit edilerek tutanak tanzim edildi. - MANİSA