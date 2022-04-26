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Havuz duvarı yıkıldı, boşalan atık suyun içinde kalan işçi can verdi

AA - 3. Sayfa
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Havuz duvarı yıkıldı, boşalan atık suyun içinde kalan işçi can verdi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir fabrikanın atık su havuzunun duvarının yıkıldı. Yıkım nedeniyle boşalan atık suyun içinde kalan 5 işçiden biri hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 4 işçinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Süleymanlı Mahallesi'nde bulunan Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın atık su havuzunda çalışan 5 işçi, havuz duvarının yıkılması sonucu boşalan atık suyun içinde kaldı.

4'Ü KURTARILDI, BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçilerden A.S. (37), M.A. (25), M.T. (35) ve S.A. (29) atık sudan çıkarıldı, C.A'nın (42) ise cansız bedenine ulaşıldı.

DURUMLARI AĞIR

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan diğer 4 işçinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - 3. Sayfa

Akhisar, Manisa, işçi, su, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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