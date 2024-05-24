Manisa'da 59 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince hakkında 59 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesi Yörük Mahallesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince hakkında 'Nitelikli Yağma', 'Kişiyi Hürriyetin Yoksun Kılma', 'Kasten Yaralama', '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet', 'Nitelikli Hırsızlık', 'Mala Zarar Verme', 'Başkalarına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma' ve 'İftira' suçlarından toplamda 16 dosya kapsamında arama kaydı bulunan A.D. (1984/E) isimli şahıs yakalandı. Hakkında toplam 59 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. adliyedeki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA